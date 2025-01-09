Уволился начальник пресс-службы администрации Челябинска Владимир Сафонов

Начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов уволился. Его последний рабочий день был 29 декабря 2024 года. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Владимир Сафонов возглавлял управление информполитики мэрии с 2011 года. Он был пресс-секретарем экс-руководителя администрации Челябинска Сергея Давыдова, бывших мэров Владимира Елистратова, Евгения Тефтелева, Натальи Котовой, а также действующего главы города Алексея Лошкина. До работы в мэрии Владимир Сафонов был журналистом и ведущим «31 канала».