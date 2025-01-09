Завершено расследование дела в отношении тутаевского депутата

В Тутаеве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего депутата Тутаевского муниципального совета, бывшего директора МКУ «Центр контрактных отношений» Владимира Пшеничникова. Об этом сообщили в областном СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Пшеничников

Фото: защита Владимира Пшеничникова Владимир Пшеничников

Фото: защита Владимира Пшеничникова

Следствие считает, что в 2022 году Пшеничников договорился с директором коммерческого предприятия о хищении денег из бюджета путем подписания трех фиктивных контрактов на разработку ПСД для ремонта дорог. По версии следствия, впоследствии Пшеничников подписал акты о выполненных работах с недостоверными сведениями, зная, что они выполнены другим исполнителем. Это нанесло бюджету Тутаева ущерб в размере 1,6 млн руб.

Владимир Пшеничников и директор предприятия обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в зависимости от роли. Оба обвиняемых арестованы, на их имущество на сумму 3,7 млн руб. также наложен арест. Дело направлено прокурору для утверждения обвинения.

Владимир Пшеничников не признает свою вину, его защита полагает, что контракты на проектирование были исполнены, а сами проекты реализованы.

Алла Чижова