СКА оставил болельщиков «на сухом пайке»

Хоккеисты СКА неудачно провели последний матч новогодней домашней серии, уступив московскому «Спартаку» со счетом 0:5. Это самое крупное поражение армейцев в регулярных чемпионатах КХЛ на своей площадке. И что особенно обидно — от принципиального соперника при переполненной «СКА Арене».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский СКА проиграл московскому «Спартаку» со счетом 0:5 на своей площадке

Фото: ХК СКА Петербургский СКА проиграл московскому «Спартаку» со счетом 0:5 на своей площадке

Фото: ХК СКА

Роман Ротенберг, главный тренер петербуржцев, назвал матч со «Спартаком» худшим в 2025 году. Наверное, можно пойти дальше и назвать игру худшей в сезоне. Крупно «всухую» СКА проигрывал до этого только челябинскому «Трактору» 0:3 (тоже на своем льду). Вообще, удивило не то, что армейцы столько пропустили (такое случается), а то, что они не забросили ни одной шайбы. СКА — все еще самая результативная команда чемпионата КХЛ с 155 голами в 42 матчах. «Спартак» после вчерашней игры переместился на второе место: 136 шайб в 41-й игре. У «Трактора» — 136 шайб в 44 матчах.

Первый период не предвещал такого разгрома: команды действовали на одинаковых скоростях и одинаково бесплодно в атаке. На последней, 20-й минуте, гостям удалось открыть счет после ошибки армейской обороны, и это событие прозвучало предвестником неудачи.

На второй период хозяева вышли растерянными, а «Спартак» прочно завладел инициативой. И шайбы посыпались в ворота армейцев одна за другой. Всего гости забросили в этом периоде четыре, установив на табло 0:5. СКА не помогла даже замена вратаря, сделанная при счете 0:3: место Павла Мойсевича занял давно не игравший Артемий Плешков. Это была такая игра, когда у одной команды получается все, а у другой не получается ничего.

Впрочем, в глаза бросалось, что игроки «Спартака» действуют грамотнее тактически и к тому же лучше двигаются. Армейцы не успевали ни на каком участке площадки, спотыкались и теряли шайбу. Тренеры СКА даже не стали менять вратаря на лишнего игрока в третьем периоде, как делали это в некоторых предыдущих матчах, когда команда крупно уступала в счете. Не было веры в то, что армейцы смогут «пробить» голкипера «Спартака» Артема Загидулина. К слову, гости забросили в заключительной двадцатиминутке еще одну шайбу, но ее отменили из-за нарушения правил.

В числе причин поражения Роман Ротенберг назвал индивидуальные ошибки, травмы игроков, отсутствие эмоций после праздников и побед над ЦСКА (6:3), «Витязем» (5:2), вирус простуды, проникший в команду, силу соперника. При этом тренер СКА сказал, что его команду можно надломить, но нельзя сломать. Поэтому не все потеряно. В следующем матче игроки СКА должны показать, что крупное поражение от «Спартака» — не более чем стечение обстоятельств. Правда, соперник сложный — московское «Динамо», сосед СКА по турнирной таблице, опережающий петербуржцев на очко. И матч пройдет на его льду. Дальше армейцы встретятся на выезде с ярославским «Локомотивом» — лидером Западной конференции КХЛ. Эти матчи станут хорошим тестом для петербуржцев.

Пока же стоит констатировать, что СКА остается командой, от которой можно ожидать чего угодно. Даже несмотря на слова ее главного тренера о том, что в игре достигнут баланс и оборона стала надежной после обменов игроков, совершенных на финише пошлого года. Армейцев бросает то в жар, то в холод, как и их болельщиков. Они, кстати, заполняют «СКА Арену»: на игре со «Спартаком» присутствовало 23 357 зрителей. Следующий домашний матч СКА проведет 16 января против череповецкой «Северстали».

Кирилл Легков