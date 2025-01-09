Рейс SM907, вылетевший из Шарм-эль-Шейха в Казань, совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейс из Шарм-эль-Шейха в Казань совершил посадку в Шереметьево из-за плохой погоды

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Рейс из Шарм-эль-Шейха в Казань совершил посадку в Шереметьево из-за плохой погоды

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В пресс-службе отметили, что решение о смене аэропорта принял командир воздушного судна. Прибытие рейса в аэропорт «Казань» планируется на 09:40.

Влас Северин