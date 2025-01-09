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Ашинский метзавод разработал проект реконструкции листопрокатного производства

Ашинский металлургический завод и китайская машиностроительная компания подписали протокол приемки базового инжиниринга, позволяющий начать разработку детализированных чертежей будущего стана «2800» и пройти их экспертизу. Стороны скорректировали и согласовали более 190 чертежей, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

По проекту реконструкции предполагается строительство нового стана горячей прокатки «2800» c двумя нагревательными печами, участком контролируемого охлаждения, ножницами, вальцешлифовальной мастерской, внешним участком водоподготовки, новой компрессорной станцией. Производительность составит 800 тыс. т продукции в год, что на треть больше возможностей существующего стана. Это позволит существенно расширить ассортимент выпускаемых изделий.

После подписания протокола началось создание основной части прокатной клети. Ее высота будет 13,5 м, ширина — 4,6 м, вес — более 300 т. Также запланирована поставка прокатных валков и валков шестеренной клети для действующего стана в сентябре 2025 года. Следующим этапом реконструкции, который займет пять месяцев, станет разработка детального инжиниринга с уточнением весовых характеристик оборудования для создания рабочей документации.

Виталина Ярховска

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