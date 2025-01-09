Уральское управление Россельхознадзора возглавил экс-прокурор из Челябинской области

Временно исполняющим обязанности руководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора стал бывший первый заместитель прокурора Челябинской области Игорь Трошкин. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Ранее Игорь Трошкин работал замруководителя управления. Предыдущий глава ведомства Анатолий Литовченко ушел с поста из-за предельного возраста пребывания на гражданской службе, который составляет 65 лет, согласно федеральному закону №357-ФЗ РФ.

Игорь Трошкин до Уральского управления Россельхознадзора работал в прокуратуре Челябинской области почти 20 лет. В июле 2021 года он ушел с поста первого заместителя прокурора на пенсию по выслуге лет.