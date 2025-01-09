В связи с погодными условиями в Казани произошли отключения светофоров на семи перекрестках. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани из-за плохой погоды отключились светофоры на 7 перекрестках

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Казани из-за плохой погоды отключились светофоры на 7 перекрестках

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Отключение произошло на пересечениях: Арбузова — Журналистов, Фучика — Минская, Мамадышский тракт — Аббасова, Тихорецкая — Алибастровая, Копылова — О. Кошевого, Ленинградская — Айдарова и Ижевская — П. Витера.

Информация о происшествии передана ответственным лицам, аварийные бригады уже на месте. Экипажи дорожно-патрульной службы следят за ситуацией на проблемных перекрестках. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными при проезде этих участков.

Влас Северин