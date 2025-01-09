В Ярославле не будут закрывать трамвайное движение в начале 2025 года

В Ярославле не планируют закрывать трамвайное движение в центре и на Пятерке. Об этом говорится в ответе областного министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В соцсетях губернатора Михаила Евраева местные жители стали уточнять, когда стартует замена трамвайных путей в центре города. Напомним, что ремонт приведет к приостановке трамвайного движения. Планировалось, что это произойдет в начале 2025 года, а с 1 января уже начал курсировать и заменяющий трамвай маршрут №44. Однако закрытие движения перенесли.

«В первом квартале 2025 года закрытие трамвайного движения на Пятерке и в центре не планируется. Обо всех изменениях сообщим заблаговременно»,— сообщили в профильном министерстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в настоящее время работы по замене путей ведутся в Дзержинском районе.

Алла Чижова