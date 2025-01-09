В Уфимском районе мигранты производили нелегальную «незамерзайку»

Подразделение дознания отдела МВД России по Уфимскому району возбудило уголовные дела по факту организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) и незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба управления МВД по Башкирии, незаконную деятельность подпольного цеха по производству незамерзающей омывающей жидкости, содержащей ядовитые вещества, выявили и пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности отдела МВД по Уфимскому району.

По предварительным данным, 47-летний житель Уфимского района организовал производство в деревне Николаевка, используя оборудование и наняв работников. Основой для «незамерзайки» был метиловый спирт, испарения которого опасны для здоровья. Полицейские изъяли из незаконного оборота более 2,5 тыс. л продукции и около 12 тыс. заготовок.

Установлено, что двое работников цеха — граждане стран ближнего зарубежья, находящиеся на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Майя Иванова