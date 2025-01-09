Бывшего информатора ФБР Смирнова приговорили в США к 6 годам тюрьмы

Суд в Калифорнии приговорил бывшего информатора ФБР Александра Смирнова к шести годам лишения свободы. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, а также предоставлении ложных сведений о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера и украинской энергокомпании Burisma, передает AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: William T. Robles / AP Фото: William T. Robles / AP

Адвокаты Смирнова просили приговорить его не более чем к четырем годам тюрьмы. В качестве аргумента они упоминали «существенную помощь», которую их подзащитный оказывал правительству США в качестве информатора ФБР на протяжении более чем десяти лет. Также сторона защиты отмечала, что мужчина «страдает от серьезных проблем со здоровьем, связанных с глазами», и настаивала, что длительный срок заключения «необоснованно продлит его страдания».

Смирнову зачтут время, которое он провел в заключении с момента ареста в феврале 2024 года. В декабре он признал себя виновным в рамках досудебного соглашения с прокуратурой. Ему грозило максимальное наказание в виде 35 лет лишения свободы, однако по условиям соглашения ему полагалось от четырех до шести лет и штраф $675,5 тыс.

На показаниях Смирнова строились почти все обвинения республиканцев в адрес Джо и Хантера Байденов. Их обвиняли в том, что они получили по $5 млн от Burisma.

Смирнов утверждал, что компания наняла Хантера Байдена, чтобы тот защищал ее интересы, используя авторитет и влияние Джо Байдена, который в то время занимал пост вице-президента США.

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