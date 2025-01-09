Суд в Башкирии обязал фермера рекультивировать более 100 гектаров земли

Арбитражный суд Башкирии обязал индивидуального предпринимателя Нияза Сиранова рекультивировать 102,8 га земли в Мансуровском сельсовете Учалинского района. На исполнение решения отведено три месяца со дня его вступления в законную силу.

Иск к фермеру заявило региональное министерство земельных и имущественных отношений. Как следует из материалов дела, в 2021 году глава крестьянского (фермерского) хозяйства Нияз Сиранов арендовал у районной администрации района участок возле деревни Абзаково для сельскохозяйственных целей. Однако, как было установлено отделом муниципального контроля, ответчик начал проводить работы по вскрытию грунта с помощью спецтехники.

В январе 2024 года управление Россельхознадзора вынесло предпринимателю предостережение, потребовав изменить вид разрешенного использования в промышленные земли или провести рекультивацию участка, что не было исполнено.

Идэль Гумеров