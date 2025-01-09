Сегодня, 8 января, в Казани был установлен температурный рекорд: максимальная температура воздуха достигла +2,6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани установлен температурный рекорд

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В Казани установлен температурный рекорд

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рекордный показатель держался 26 лет, с 1999 г. и составлял +2,2 °C.

Сегодня в Татарстане ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. В некоторых районах возможен гололед, метель и утренний туман. Ветер юго-западный, скорость 7–12 м/с с порывами до 16–21 м/с.

Днем температура воздуха составит от —2 до +2 °C. На дорогах ожидается сильная гололедица, снежная каша и местами заносы.

Влас Северин