Нацпарк «Таганай» посетили 25 тыс. человек в новогодние выходные

В праздничные выходные, с 31 декабря по 8 января, в национальном парке «Таганай» побывали около 25 тыс. гостей. Новый год там встретил 351 турист, забронировавший места в приютах еще в начале ноября, сообщает пресс-служба особо охраняемой природной территории.

Около 80% туристов, посетивших нацпарк в новогодние выходные, — это жители Челябинской области. Остальные приехали из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Сочи, Тольятти и других регионов России. Почти половина посетителей уходили на маршруты из Центральной усадьбы, почти 7 тыс. прогулялись по тропе на Семибратке. Около 8 тыс. туристов побывали на Черной скале, где находится экотропа «Таганай за 600 шагов». Проезд к ней был затруднен больше двух лет из-за строительства дороги. Сейчас основные работы завершены.