На трассе в Усть-Лабинском районе произошло массовое ДТП с грузовиком

На трассе Краснодар — Кропоткин в Усть-Лабинском районе «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ивеко». Авария произошла вечером 8 января, сообщает ГУ МВД Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

После удара грузовой автомобиль с полуприцепом оказался на встречной полосе. На дороге фура столкнулась с «Мицубиси Лансер» и «Форд Фиеста».

В результате ДТП пострадали водитель «Фольксваген Поло» и двое пассажиров «Форд Фиеста», включая 9-летнего ребенка. Погибших нет, пострадавшим оказана необходимая помощь.

Нурий Бзасежев