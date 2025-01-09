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На трассе в Усть-Лабинском районе произошло массовое ДТП с грузовиком

На трассе Краснодар — Кропоткин в Усть-Лабинском районе «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ивеко». Авария произошла вечером 8 января, сообщает ГУ МВД Кубани.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

После удара грузовой автомобиль с полуприцепом оказался на встречной полосе. На дороге фура столкнулась с «Мицубиси Лансер» и «Форд Фиеста».

В результате ДТП пострадали водитель «Фольксваген Поло» и двое пассажиров «Форд Фиеста», включая 9-летнего ребенка. Погибших нет, пострадавшим оказана необходимая помощь.

Нурий Бзасежев

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