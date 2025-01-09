Новогодние праздники в Адыгее прошли без происшествий

В новогодние праздники в Адыгее не произошло ни одного происшествия. Об этом вечером 8 января в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Спасатели, медики, полицейские и коммунальные службы обеспечивали безопасность жителей и гостей региона в зимние выходные. Господин Кумпилов выразил благодарность всем, кто дежурил в праздничные дни.

Глава Адыгеи также напомнил, что 9 января начинается первый рабочий день нового года, и пожелал всем успехов в 2025 году.

Нурий Бзасежев