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Новогодние праздники в Адыгее прошли без происшествий

В новогодние праздники в Адыгее не произошло ни одного происшествия. Об этом вечером 8 января в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Спасатели, медики, полицейские и коммунальные службы обеспечивали безопасность жителей и гостей региона в зимние выходные. Господин Кумпилов выразил благодарность всем, кто дежурил в праздничные дни.

Глава Адыгеи также напомнил, что 9 января начинается первый рабочий день нового года, и пожелал всем успехов в 2025 году.

Нурий Бзасежев

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