Новогодние праздники в Адыгее прошли без происшествий
В новогодние праздники в Адыгее не произошло ни одного происшествия. Об этом вечером 8 января в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Спасатели, медики, полицейские и коммунальные службы обеспечивали безопасность жителей и гостей региона в зимние выходные. Господин Кумпилов выразил благодарность всем, кто дежурил в праздничные дни.
Глава Адыгеи также напомнил, что 9 января начинается первый рабочий день нового года, и пожелал всем успехов в 2025 году.