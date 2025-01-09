В Челябинске более 280 единиц техники ликвидируют последствия снегопада

В первый рабочий день 2025 года в Челябинске 282 единицы техники и почти 600 дорожных рабочих устраняют последствия ночного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ночь с 8 на 9 января улицы от снега убирали 227 машин и 213 рабочих. Днем проводится подметание дорог и тротуаров, зачистка остановок, пешеходных переходов и парковочных карманов. Для безопасности дорожного движения опасные участки обрабатывают противогололедными материалами.

По данным Челябинского гидрометцентра, днем 9 января в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, временами с переохлажденным дождем, гололед, метели. Температура воздуха в среднем по области составит от -5 до 0 градусов Цельсия.