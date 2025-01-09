Катайские предприятия через суд выплатили сотрудникам 2,2 млн рублей долга

Благодаря искам прокуратуры Катайского района местные лесоперерабатывающие предприятия погасили задолженность по заработной плате перед сотрудниками на сумму более 2,2 млн руб., сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Во время проверки районная прокуратура установила, что в производственных компаниях «МИГ» и «УралСибЛес» за август-ноябрь 2024 года образовалась задолженность по зарплате 2,2 млн рублей перед 66 рабочими. Ведомство направило иски в суд о взыскании жалованья. На данный момент долг погашен в полном объеме. Следственными органами в отношении руководителя предприятий расследуются уголовные дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы работникам).

По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем и генеральным директором обеих компаний является Юрий Миллер. ООО «УралСибЛес» зарегистрировано в 2013 году, ООО ПК «Миг» — в 2020 году. Выручка первого предприятия за 2023 год составила 136,3 млн руб., чистая прибыль — 16 млн руб.; выручка второго — 105,1 млн руб., убыток — 67,9 млн руб.

Виталина Ярховска