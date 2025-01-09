В Ирбите выставили на продажу купеческий дом за 38,5 млн рублей
Дoхoдный дoм купцa пepвoй гильдии Кaзaнцeва ХIХ века в Ирбите (Свердловская область), который является объектом культуpного наслeдия (ОКН), выставили на продажу за 38,5 млн руб., следует из объявления на «Авито».
Дoхoдный дoм купцa пepвoй гильдии Кaзaнцeва
Фото: объявление на Avito
Двухэтажное здание было построено в 1849 году, его общая площадь составляет 848 кв. м, с западной стороны имеет пристрой. Согласно информации в объявлении, в доме сохранена оригинальная кирпичная кладка, в убранстве дворовых фасадов сохранился междуэтажный пояс и карниз, переходящие на них с уличных фасадов, внутри также сохранены элементы исторической отделки. На фасадах дома в открытой кирпичной кладке обобщенно воспроизведены классические формы и детали декоративного убранства. В объявлении также указано, что здание требует ремонта.
Использовать помещения возможно под бар или ресторан, гостиницу или отель, выставочный зал, офис для приема, магазин и другой бизнес.
Напомним, осенью 2024 года в городе Арамиль в Свердловской области выставили на продажу здание суконной фабрики XIX века площадью более 20 тыс. кв. м за 359 млн руб.