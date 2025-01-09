Дoхoдный дoм купцa пepвoй гильдии Кaзaнцeва ХIХ века в Ирбите (Свердловская область), который является объектом культуpного наслeдия (ОКН), выставили на продажу за 38,5 млн руб., следует из объявления на «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дoхoдный дoм купцa пepвoй гильдии Кaзaнцeва

Фото: объявление на Avito Дoхoдный дoм купцa пepвoй гильдии Кaзaнцeва

Фото: объявление на Avito

Двухэтажное здание было построено в 1849 году, его общая площадь составляет 848 кв. м, с западной стороны имеет пристрой. Согласно информации в объявлении, в доме сохранена оригинальная кирпичная кладка, в убранстве дворовых фасадов сохранился междуэтажный пояс и карниз, переходящие на них с уличных фасадов, внутри также сохранены элементы исторической отделки. На фасадах дома в открытой кирпичной кладке обобщенно воспроизведены классические формы и детали декоративного убранства. В объявлении также указано, что здание требует ремонта.

Использовать помещения возможно под бар или ресторан, гостиницу или отель, выставочный зал, офис для приема, магазин и другой бизнес.

Напомним, осенью 2024 года в городе Арамиль в Свердловской области выставили на продажу здание суконной фабрики XIX века площадью более 20 тыс. кв. м за 359 млн руб.

Ирина Пичурина