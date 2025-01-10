Первое всероссийское совещание директоров научных, музейных и художественных учреждений Главнауки СССР, проходившее в Москве, закончило свою работу 22 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Петров

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Федор Петров

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В резолюции по поводу доклада руководителя Главнауки товарища Федора Петрова совещание признало проделанную Главнаукой большую работу и намеченный ей план на будущий год отвечающими жизненным интересам развития научной работы в стране и выразило твердую уверенность, что Главнаука сумеет провести этот план в жизнь, уделяя внимание идеологическому руководству и заботам о материальном улучшении учреждений и их работников.

Совещание высказалось за дальнейшее объединение в Главнауке научно-исследовательских учреждений всех ведомств в целях увеличения продуктивности научно-исследовательской работы.

Совещание признало, что научное издательство находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Совещание постановило послать к председателю Совнаркома товарищу Рыкову специальную комиссию, которой поручено просить 1 миллион рублей на ликвидацию послевоенных залежей научных трудов. Этих трудов первоочередной важности имеется более чем на 10 000 печатных листов.

Совещание высказалось за необходимость увеличить число стипендий для лиц, оставленных для научного усовершенствования, с целью подготовки из них научных работников и преподавателей высшей школы. В этом году для них предоставлено только 200 стипендий, что не обеспечивает развитие науки.

По докладу музейного отдела совещание признало общие принципы построения сети государственных музеев правильными, а наличную сеть музейных учреждений — минимально обеспечивающей нужды науки и просветительные потребности страны. Подчеркнута необходимость создания в музеях особых отделов революции, отражающих историю революционного движения.

Совещание также выслушало доклады о съездах, экспедициях и заграничных командировках, причем в резолюции по последнему докладу предложило при распределении кредитов выделить специальный фонд для командирования молодых научных работников за границу с целью усовершенствования и установления связи с заграничными учеными.

О совещании директоров учреждений Главнауки писала «Правда» в 0конце 1924 года.

Материал подготовил Алексей Алексеев