Как перестраивали московские стадионы

В 2005 году ФК ЦСКА взял в аренду у Минобороны РФ участок рядом с Ходынским полем под строительство стадиона вместимостью 30 тыс. человек. Новый комплекс планировали построить на месте снесенного в 2000-х стадиона «Песчаное» — бывшей спортивной базы ЦСКА. Строительство началось в 2007 году. В июле 2010 года клуб выкупил земельный участок под стадион у Минобороны на аукционе. Первая официальная игра состоялась 10 сентября 2016 года. Общая стоимость реализации проекта составила $350 млн, из которых $241 млн вложил Внешэкономбанк. Новый стадион получил название главного спонсора — «ВЭБ Арена».

Футбольный стадион «Динамо» закрылся на реконструкцию в 2008 году. Одним из главных спонсоров проекта стал банк ВТБ, который получил 74% акций ФК «Динамо». Первоначально стадион должен был стать площадкой для проведения матчей ЧМ в 2018 году. Поскольку у FIFA есть требования к ориентации стадионов строго с севера на юг, «Динамо» нужно было развернуть. Впоследствии застройщики отказались от кардинальных изменений. Новый комплекс был введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года под названием «ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина». Стоимость реконструкции оценивалась в 9 млрд руб.

Реконструкция арены спортивного комплекса «Лужники» началась в 2014 году. Конкурс на проектирование и восстановительные работы выиграло АО «Мосинжпроект». Новый стадион открылся в ноябре 2017 года и спустя год стал центральной площадкой ЧМ по футболу. Общая стоимость ремонтных работ обошлась в 26,6 млрд руб.

Реконструкция стадиона «Москвич» началась в 2019 году и стала первой с момента строительства комплекса в 1960-х. Работы производились строительной компанией ООО «Меркурий». Открытие состоялось в 2023 году.

Спортивный комплекс «Олимпийский» закрылся на реконструкцию в 2019 году. Стадион проектирует ООО «Киевская площадь», генподрядчиком является ООО «ТрэйдИнвестментс». Сдача в эксплуатацию планируется в 2025 году.