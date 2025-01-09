Новые дорожные ограничения после выходных вводятся в двух районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения, которые начинаются действовать с 9-10 января. Они затронут два района города, уточнили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В частности, в Красногвардейском районе с 9 января по 2 февраля в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей полностью закрывается движение транспорта по Уткину переулку — у пересечения с Заневским проспектом. Предлагаемый объезд: по проспекту Энергетиков, Уткину переулку и Заневскому проспекту.

В свою очередь, в Красносельском районе с 10 января по 16 февраля для водителей окажется временно недоступен участок Земской улицы в муниципальном округе Горелово (территория Старо-Паново) — от Таллинского шоссе до дома 206 литер. А по Таллинскому шоссе. В этой локации будут вестись работы по реконструкции водопровода. Объезд: по Таллинскому шоссе, Земской улице, выезду на КАД, примыкающим подъездам и Речной улице.

Прежде «Ъ-СПб» сообщал о временных перекрытиях на Алтайской и Черниговской улицах в Московском районе Петербурга.

Подробнее о других дорожных ограничениях, которые начали действовать в Петербурге с нового года — в материале «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик