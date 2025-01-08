В центре Ярославля на час выключали свет

В Кировском и Ленинском районах Ярославля на протяжении часа не было света в домах. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» —«Ярэнерго», в 18:50 подачу электроэнергии восстановили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Ранее в администрации районов опубликовали список адресов, которые попали под отключение электричества. В него вошли более 80 домов, в том числе на улицах Кирова, Максимова, Андропова, Первомайская. По словам очевидцев, без света остались и магазины с ресторанами. Восстанавливали электроснабжение две бригады специалистов.

«Перерыв в электроснабжении составил порядка 1 часа. Подача электроэнергии была возобновлена в 18:50»,— сообщили в «Ярэнерго».

Алла Чижова