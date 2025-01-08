«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 5:1

Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1, что позволило казанцам вернуться в тройку лидеров Восточной конференции.

Нападающий казанского клуба Ник Петан забросил два гола и сделал результативную передачу. Также в списке бомбардиров оказались Дмитрий Яшкин, Артем Галимов и Илья Сафонов.

После этой победы «Ак Барс» поднялся на третье место в Восточной конференции. Команда Анвара Гатиятулина набрала 54 очка в 41 игре регулярного чемпионата.

Влас Северин