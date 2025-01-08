Жильцов одного из жилых домов в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за гранаты

В Нижнем Новгороде силовики эвакуировали жильцов одного из подъездов в многоквартирном доме на улице Донецкой. Как рассказали «Ъ-Приволжье» очевидцы, поводом для эвакуации стал предмет, похожий на ручную гранату, обнаруженный в квартире одного из жильцов.

Сотрудники полиции пришли в эту квартиру, после того, как ее хозяин повздорил с соседями и, якобы, начал угрожать им ножом. Соседи вызвали сотрудников полиции, которые пришли к дебоширу и провели осмотр его квартиры.

Пока не известно, что за гранату они нашли у хозяина квартиры — учебную или боевую.

Андрей Репин