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Шесть белгородских населенных пунктов попали под огонь со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что вооруженные силы Украины атаковали шесть населенных пунктов региона. В результате ударов беспилотников и обстрелов никто из местных жителей не пострадал, но повреждения получили семь частных домовладений и два автомобиля.

В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Вознесеновка, где пострадали два частных домовладения. В Белгородском районе беспилотники атаковали два дома в селах Черемошное и Ясные Зори. В соседнем поселке Октябрьский БПЛА взорвался на дороге, что привело к повреждению багажника и бампера легкового автомобиля.

Согласно сообщению губернатора, село Графовка Краснояружского района было обстреляно за день три раза. В двух частных домах в результате атак выбило окна и посекло крыши. В валуйском селе Кукуевка из-за удара FPV-дрона по территории частного домовладения в надворной постройке выбило окна и посекло легковой автомобиль.

За прошедшие сутки по территории Белгородской области со стороны Украины выпустили девять беспилотников и три снаряда. В этих атаках никто из местных жителей не пострадал.

Сергей Толмачев

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