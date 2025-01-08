Супруге погибшего участника СВО помогли получить более 13 млн руб. компенсаций

Юристы Государственного юридического бюро Татарстана помогли супруге погибшего участника спецоперации получить более 13 млн руб. компенсаций. Информация об этом опубликована в Telegram-канале оперштаба республики.

Муж обратившейся женщины в 2023 году добровольно ушел на фронт. После его гибели выяснилось, что в документах родителей бойца были ошибки, ставившие под сомнение их родство.

Юристы бюро составили заявление в суд и представили доказательства, подтверждающие родственные связи. Суд удовлетворил требования, и женщина получила федеральные выплаты.

Также стало известно, что мужчина посмертно награжден орденом Мужества за отвагу. В Минюсте Татарстана сообщили о продолжении работы по получению региональных компенсаций для вдовы и выплат за орден.

Влас Северин