Глава СКР затребовал доклад по уголовному делу о массовом отправлении в Перми

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с пищевыми отравлениями жителей Пермского края. Как сообщает пресс-служба ведомства, о ходе расследования и предварительных результатах уголовного дела доложит руководитель СУ СКР по Прикамью Денис Головкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), было возбуждено следователями Индустриального района Перми. Причиной послужила появившаяся в СМИ информация о массовом отравлении населения в сети пекарен «Хлебница». По данным краевого Роспотребнадзора, с конца декабря 2024 года было выявлено несколько случаев острой кишечной инфекции у граждан. По предварительным данным, у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза.