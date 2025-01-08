Объем средств на банковских счетах пермяков достиг исторического максимума
За десять месяцев 2024 года объем средств на счетах жителей Прикамя вырос на 85,9 млрд руб. Как сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу краевого отделения Уральского ГУ Банка России, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост увеличился на 52%.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По словам управляющего краевым отделением Банка России Алексея Моночкова, объем вкладов и средств на счетах населения региона вырос на 26% и достиг исторического максимума - 602 млрд руб. «Сюда не включены средства на счетах эскроу, которые используются для покупки недвижимости», — цитирует «РБК Пермь» господина Моночкова.
Издание отметило также, что на начало ноября ставки по депозитам в банках Пермского края достигали 24%.