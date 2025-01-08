Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глеб Никитин вошел в состав координационного совета по созданию передовых школ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав координационного совета по созданию передовых школ. По данным правительства РФ, эти образовательные заведения должны будут в своей работе использовать лучшие технологии и методы обучения.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Распоряжение о создании координационного совета подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В состав совета вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова, замминистра финансов Павел Кадочников, первый замглавы минстроя РФ Александр Ломакин, замглавы Рособрнадзора Евгений Семченко.

От регионов в совет вошли также губернаторы Краснодарского и Хабаровского краев, Белгородской, Новгородской, Омской, Псковской, Рязанской и Челябинской областей, главы Карачаево-Черкессии, Донецкой народной республики и Крыма.

Координационный совет займется определением стратегических направлений работы по их созданию передовых школ. К 2030 году во всех федеральных округах должно быть создано не менее 12 таких общеобразовательных организаций.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...