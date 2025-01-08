Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав координационного совета по созданию передовых школ. По данным правительства РФ, эти образовательные заведения должны будут в своей работе использовать лучшие технологии и методы обучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Распоряжение о создании координационного совета подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В состав совета вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова, замминистра финансов Павел Кадочников, первый замглавы минстроя РФ Александр Ломакин, замглавы Рособрнадзора Евгений Семченко.

От регионов в совет вошли также губернаторы Краснодарского и Хабаровского краев, Белгородской, Новгородской, Омской, Псковской, Рязанской и Челябинской областей, главы Карачаево-Черкессии, Донецкой народной республики и Крыма.

Координационный совет займется определением стратегических направлений работы по их созданию передовых школ. К 2030 году во всех федеральных округах должно быть создано не менее 12 таких общеобразовательных организаций.

Андрей Репин