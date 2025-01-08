Краевая прокуратура обратилась с иском к бывшему директору музея PERMM

Прокуратура Пермского края обратилась в Ленинский районный суд с иском к экс-директору музея современного искусства PERMM Наиле Аллахвердиевой. Как свидетельствует картотека суда, соответствующее заявление в категории «трудовые споры» поступило 28 декабря. По информации издания properm.ru, в рамках заявления прокуратура требует уволить госпожу Аллахвердиеву с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PERMM Фото: PERMM

Согласно данным картотеки, в качестве третьих лиц к делу привлечены администрация губернатора Прикамья, краевой минкульт и ГБУК «Музей современного искусства PERMM». Дата первого заседания не назначена.

Напомним, Наиля Аллахвердиева уволилась по собственному желанию с поста директора музея современного искусства PERMM 6 ноября. Временно исполняющим обязанности директора назначен Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы учреждения. Господин Павлов — временная фигура.

В ноябре 2024 года в Ленинском районном суде Перми началось рассмотрение иска прокуратуры, оспаривающей ряд сделок, совершенных музеем современного искусства PERMM. Надзорный орган считает, что они были заключены в условиях конфликта интересов, поскольку их сторонами были близкие к руководству музея лица. В PERMM сообщили, что речь идет о заключении контрактов с куратором и художником Арсением Сергеевым. Он был куратором выставки «И да и нет», которая открылась в музее 28 октября 2023 года.

По итогам первого заседания суд обязал стороны представить дополнительные документы. Кроме того, к участию в деле привлечены представители министерства культуры Прикамья.