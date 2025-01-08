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К спуску к затонувшим в Керченском проливе танкерам готовы 20 водолазов

К спуску к затонувшим в Краснодарском крае танкерам готовы 20 водолазов, два специализированных водолазных судна, а также вспомогательные суда, сообщил руководитель Морской спасательной службы Виктор Чернов в интервью «Россия-1». Часть беседы опубликована в телеграм-канале Морспасслужбы.

Операцию по перекачке мазута из потерпевших крушение танкеров начнут сразу, как только позволит погода. В первую очередь нефтепродукты уберут из кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в районе Тамани.

Виктор Чернов рассказал, что ранее водолазы работали в экстремальных условиях — отсутствия видимости, среди плавающих обломков затонувших судов и сгустков нефтепродуктов, была опасность засорения дыхательных клапанов. Танкеры везли мазут «М-100», который при температуре +25 градусов затвердевает и либо ложится на дно, либо мигрирует в толще воды.

«Как только погода позволяет, наши ребята идут под воду, чтобы дополнительно обследовать затонувшие фрагменты, в случае необходимости обжимания для герметизации потенциально возможных мест выхода мазута. Повторюсь, в настоящий момент выхода груза затонувших судов нет, это зафиксировано подводными спусками»,— подчеркнул Виктор Чернов.

В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута, вызванного крушением танкеров, перевозивших более 9 тыс. тонн мазута. Крушение танкеров привело к загрязнениям акватории, побережья и гибели животных. По данным на 7 января, с пляжей Кубани вывезли почти 130 тыс. тонн загрязненного мазутом песка.

Маргарита Синкевич

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