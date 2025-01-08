В «Молот» перешел хоккеист из заокеанской лиги

В Пермь из системы ярославского «Локомотива» командирован нападающий Илья Николаев. Как сообщает пресс-служба «Молота», игрок является воспитанником ярославской школы хоккея. Это четвертый новичок пермской хоккейной команды за две последние две недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба ХК "Молот"

фото: пресс-служба ХК "Молот"



С 2021 года Илья Николаев выступал за океаном в трех Лигах: USHL, ECHL и AHL. В рамках USHL 23-летний форвард в 63 матчах набрал 80 (28+52) очков, в ECHL заработал 41 (15+26) балл в 48 играх, а в AHL Илья принял участие в 44 матчах, набрав 10 (3+7) очков.