В Московском районе Казани ряд домов остался без воды

В Московском районе Казани из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» без воды остались несколько домов. Информация об этом опубликована в Telegram-канале администрации района.

Инцидент произошел на улице Батыршина, 31А. Отключение водоснабжения затронуло жилые дома по: улице Батыршина (номера домов 19, 21, 23, 25, 27, 35, 39), улице Галимджана Баруди (номера 13 и 19), улице Кулахметова (номера 18, 20, 22) и улице Серова (номера 4, 6, 8, 10).

Администрация уточняет, что список отключенных домов может быть скорректирован.

Влас Северин