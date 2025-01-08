В Медведевском районе Марий Эл 34-летний мужчина погиб при пожаре

В деревне Ошурга Медведевского района Республики Марий Эл 34-летний мужчина погиб при пожаре в хозяйственной постройке. Информация об этом опубликована в Telegram-канале следственного комитета республики.

По предварительным данным, пожар произошел утром 7 января. Возгорание началось в хозяйственной постройке, переоборудованной под жилье. При тушении нашли тело мужчины.

Следственно-оперативная группа уже на месте, сейчас устанавливаются причины произошедшего. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы для выяснения причин.

Влас Северин