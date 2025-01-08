Бесплатный каток открыли в Гатчине на Соборной улице

Бесплатный каток под открытым небом впервые открыли в Гатчине на Соборной улице, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти 8 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бесплатный каток на Соборной улице в Гатчине.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти Бесплатный каток на Соборной улице в Гатчине.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

«Любители льда смогут прокатиться на коньках по гатчинскому "Арбату": каток площадью полтысячи квадратных метров будет работать каждый день до 15 марта»,— говорится в сообщении.

Рядом расположили пункт бесплатного проката коньков, однако можно прийти и со своими. Власти региона отмечают, что в первый день работы гатчинцев ждала масштабная развлекательная программа.

Перед катающимися выступили творческий коллектив Сяськелевского культурно-досугового центра с новогодним номером и юная фигуристка Ева Воропаева.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге открыли самый большой каток в мире у «Газпром Арены». Его площадь составляет 28 тыс. кв. м.

В церемонии открытия, которая состоялась 8 декабря 2024 года, принял участие Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Андрей Маркелов