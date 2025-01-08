Губернатор забрал у местной власти полномочия по платным парковкам

Полномочия по организации платных парковок на дорогах общего пользования в Ярославской области перешли от органов местного самоуправления к правительству региона. Закон об этом опубликован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Документ приняла Ярославская областная дума на заседании 27 декабря 2024 года, проект был внесен губернатором Михаилом Евраевым. Региональной власти перешли следующие полномочия: решение о создании платных парковок на дорогах общего пользования, установление порядка пользования парковками, установление размера платы за них. Полномочия перешли с 1 января 2025 года.

«Принятие законопроекта позволит унифицировать подход к организации парковок на платной основе, а также разработать скоординированный, поэтапный план организации парковок на платной основе в муниципальных образованиях Ярославской области»,— говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Обсуждение создания платного парковочного пространства в центре Ярославля ведется более 10 лет, планы срывались по разным причинам. В июле 2024 года муниципалитет делегировал областной власти полномочия по созданию методики расчетов за пользование платными парковочными местами.

Антон Голицын