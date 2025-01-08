Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор забрал у местной власти полномочия по платным парковкам

Полномочия по организации платных парковок на дорогах общего пользования в Ярославской области перешли от органов местного самоуправления к правительству региона. Закон об этом опубликован.

Фото: Зоя Голицына

Фото: Зоя Голицына

Документ приняла Ярославская областная дума на заседании 27 декабря 2024 года, проект был внесен губернатором Михаилом Евраевым. Региональной власти перешли следующие полномочия: решение о создании платных парковок на дорогах общего пользования, установление порядка пользования парковками, установление размера платы за них. Полномочия перешли с 1 января 2025 года.

«Принятие законопроекта позволит унифицировать подход к организации парковок на платной основе, а также разработать скоординированный, поэтапный план организации парковок на платной основе в муниципальных образованиях Ярославской области»,— говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Обсуждение создания платного парковочного пространства в центре Ярославля ведется более 10 лет, планы срывались по разным причинам. В июле 2024 года муниципалитет делегировал областной власти полномочия по созданию методики расчетов за пользование платными парковочными местами.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...