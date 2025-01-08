Кредитным картам сверили выгоду

Ставки по кредитным картам превысили 50%. Как выяснил “Ъ FM”, такие предложения есть у Т-Банка, «Уралсиба» и Альфа-банка — в этой финансовой организации ставка достигает почти 60%. В ВТБ и Сбербанке показатели приближаются к 50%. При этом льготный период по такому виду займов почти во всех банках не менее 100 дней.

Это одна из причин роста ставок по кредитным картам, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Кредитные карты — это очень интересный продукт, который приносит банкам большую доходность, чем другие виды необеспеченных потребительских кредитов, в частности, кредиты наличными и POS-кредиты. Фактически потребители кредитных карт — вечные клиенты для банка, потому что они постоянно пользуются этим продуктом, стремясь погасить задолженность в льготный период. Банки уже ранее объявляли о беспрецедентном по длительности грейс-периоде. Он часто достигает 180, 200 и даже 300 дней.

Для того чтобы компенсировать беспроцентный период обслуживания задолженности по кредитной карте, банки вынуждены дополнительно повышать процентные ставки по такого вида ссудам. Второй фактор, который очень сильно влияет на стоимость кредитных карт, — это стоимость риска. Он тоже туда заложен.

Процентные ставки в размере 47–52% — достаточно высокая долговая нагрузка и даже больше, чем необеспеченное потребительское кредитование в самые сложные периоды отечественного финансового рынка. Конечно, это маловыгодно для потребителя, и банки регулируют этот уровень задолженности, предлагая более консервативные лимиты, то есть меньше, чем хотел бы гражданин, но с высокими ставками».

По данным Объединенного кредитного бюро, осенью 2024-го банки почти полностью перестали корректировать лимиты по выданным кредитным картам. Так, в октябре только 3% из 47 млн держателей получили увеличение лимита, и менее 1% граждан — уменьшение. Охладит ли повышенная ставка интерес к этому продукту? Кредитная карта будет по-прежнему выгодна определенному сегменту клиентов, уверен независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Исторически ставка по кредитным картам всегда была намного выше ключевой. До такой степени, что, когда минимальный процент был однозначным, запросто можно было встретить ставки под 30% по кредитным картам. Связано это с тем, что банки прекрасно понимают: в отличие от кредита, по которому человек обязан платить процентный долг, по кредитной карте он возникает только в том случае, если человек просрочил грейс-период. А если он этого не делает и возвращает деньги, взятые в рамках кредитного лимита, то, соответственно, он вообще не платит процентный долг.

К тому же важно учесть, что в последние два-три года шла гонка расширения льготных периодов. Первые российские кредитные карты имели грейс-период на 30 дней, потом резко 60%, сейчас вполне стандартный льготный период составляет 120 дней, есть карты и на 180 дней без проентов. И конечно, формального предела нет до тех пор, пока не будут установлены какие-нибудь ограничения Банком России.

Кредитные карты — продукт, который учит людей финансовой дисциплине. С одной стороны, возможность воспользоваться деньгами беспроцентно, кажется, что это особенно выгодно сейчас, когда кредиты очень дороги. В этом смысле кредитные карты для людей, которые относительно финансово дисциплинированы, остаются достаточно выгодными».

По последней статистике Объединенного кредитного бюро, в ноябре российские банки выдали чуть больше полутора миллионов кредитных карт на сумму свыше двухсот миллиардов рублей. В количественном выражении это минимальный показатель с мая 2022 года.

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Анна Кулецкая