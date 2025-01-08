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На Ямале нашли нарушения в антитеррористической защите объектов образования

Прокуратура Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) провела проверку образовательных учреждений с участием Росгвардии и обнаружила нарушения в обеспечении антитеррористической защищенности объектов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки были выявлены недостатки, которые требуют немедленного устранения. Прокуратура направила представление в управление образования администрации Красноселькупского района с предложением принять меры по исправлению ситуации. Представление было рассмотрено и удовлетворено.

В результате к дисциплинарной ответственности привлечены восемь должностных лиц, виновных в нарушениях. Все выявленные нарушения уже устранены.

Анна Капустина

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