На Ямале нашли нарушения в антитеррористической защите объектов образования

Прокуратура Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) провела проверку образовательных учреждений с участием Росгвардии и обнаружила нарушения в обеспечении антитеррористической защищенности объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки были выявлены недостатки, которые требуют немедленного устранения. Прокуратура направила представление в управление образования администрации Красноселькупского района с предложением принять меры по исправлению ситуации. Представление было рассмотрено и удовлетворено.

В результате к дисциплинарной ответственности привлечены восемь должностных лиц, виновных в нарушениях. Все выявленные нарушения уже устранены.

Анна Капустина