18% казанцев гордятся качеством своей работы в 2024 году

18% жителей Казани испытывают гордость за качество своей работы в 2024 году, а 15% считают достижением окончание своего профессионального обучения и прохождение аттестаций. Об этом сообщают результаты опроса сервиса SuperJob.

Каждый девятый казанец гордится выполнением поставленных планов, а каждый двадцатый — стабильной работой на протяжении года. 5% казанцев отмечают повышение уровня дохода и успешное прохождение проверок как свои достижения. Карьерным ростом и рационализаторством гордятся лишь по 1% опрошенных.

Женщины чаще мужчин подчеркивают качество работы, успешное обучение и прохождение проверок. Мужчины же больше гордятся выполнением задач, стабильной работой и повышением дохода.

Среди достижений вне профессиональной сферы 14% опрошенных отметили изучение иностранных языков и развитие творческих навыков. Личностный рост указали 11%, занятия спортом — 9%, воспитание детей — 8%, а обустройство дома — 6%.

Влас Северин