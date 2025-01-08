На Дону не выявили незаконную рубку деревьев на новогодних праздниках
За время новогодних праздников в лесах Ростовской области не было выявлено фактов вырубки хвойных деревьев. Об этом сообщили в региональном минприроды.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В преддверии новогодних праздников, когда хвойные деревья пользуются особым спросом, власти усилили работу по предотвращению незаконной вырубки деревьев на территории лесных хозяйств Ростовской области. В частности, было усилено патрулирование и установлены фотоловушки.
Несмотря на окончание праздничных дней в министерстве отметили, что лесные инспекторы продолжают патрулирование земель лесного фонда региона.