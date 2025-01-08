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У жителя Башкирии нашли наркотики стоимостью около 8 млн рублей

Следственный отдел управления ФСБ по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Благовещенска, подозреваемого в незаконном производстве наркотических веществ в особо крупном размере (ч 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, ранее судимый житель Благовещенска создал в гараже производство синтетических наркотиков для сбыта на территории региона. Мощность нарколаборатории могла составлять до 10 кг запрещенных веществ в неделю, говорится в пресс-релизе.

Сотрудники УФСБ изъяли более 21 кг N-метилэфедрона стоимостью около 8 млн руб., еще 5 кг неизвестных веществ направлены на экспертизу.

По ходатайству следствия Кировский районный суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Идэль Гумеров

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