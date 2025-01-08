В Стерлитамаке загорелся комплекс «Царь-баня»
В Стерлитамаке пожарные тушат банный комплекс «Царь-баня» на Оренбургском тракте. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС, горит несколько бань под одной крышей.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Пожар удалось локализовать и не допустить распространения огня на соседние строения, сейчас принимаются все необходимые меры для ликвидации открытого горения»,— говорится в пресс-релизе.
При пожаре никто не пострадал. Дознаватель МЧС устанавливает причину инцидента.