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В Стерлитамаке загорелся комплекс «Царь-баня»

В Стерлитамаке пожарные тушат банный комплекс «Царь-баня» на Оренбургском тракте. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС, горит несколько бань под одной крышей.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Пожар удалось локализовать и не допустить распространения огня на соседние строения, сейчас принимаются все необходимые меры для ликвидации открытого горения»,— говорится в пресс-релизе.

При пожаре никто не пострадал. Дознаватель МЧС устанавливает причину инцидента.

Наталья Балыкова

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