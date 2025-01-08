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В Екатеринбурге за 485 млн руб. продают бизнес-центр на Вайнера – Малышева

В Екатеринбурге выставили на продажу бизнес-центр на ул. Малышева, 29. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

Фото: авито

Фото: авито

По информации из объявления, площадь бизнес-центра составляет 2,6 тыс. кв. м, в частности технический подвал площадью 348 кв. м, 52,4 кв. м торгового и подсобного помещения на первом этаже, площадь второго этажа составляет 424,2 кв. м, третьего – 488,7 кв. м, четвертого – 486,4 кв. м, пятого – 15,6 кв. м.

Высота потолков в помещении составляет от 3 до 5 м, земельный участок под зданием находится в аренде с платежами по 60 тыс. руб. в год. В качестве плюсов владелец отмечает транспортную доступность и высокий пешеходный трафик.

Анна Капустина

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