Реставрация Зимнего театра в Сочи обойдется в 3,5 млрд рублей

Реставрация Зимнего театра в Сочи потребует 3,5 млрд руб., сообщил ТАСС глава администрации города Андрей Прошунин. По объекту получено положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Сейчас мы определяем источники финансирования на выполнение реставрационных работ памятника архитектуры»,— сказал мэр. Андрей Прошунин отметил, что планируется привлечь средства из федерального бюджета на условиях софинансирования.

Зимний театр ежегодно проводит около 650 мероприятий, которые посещают более 800 тыс. человек. Среди значимых событий — фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета и джазовый фестиваль Игоря Бутмана.

Глава администрации добавил, что театр принимает на гастроли ведущие театральные труппы страны и известных исполнителей, а также используется для крупных городских мероприятий. В феврале 2024 года госэкспертиза выдала положительное заключение на проект реставрации, который будет проводиться в несколько этапов. На проектно-изыскательские работы из муниципального бюджета выделили 47,4 млн руб.

Маргарита Синкевич