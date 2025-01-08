В Свердловской области маткапитал в 2025 году превысит 170 тыс. руб.

Региональный материнский капитал в Свердловской области в 2025 году составит более 170 тыс. руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Маткапитал в Свердловской области предоставляют всем семьям, родившим третьего или последующего ребенка, при этом его сумма индексируется ежегодно на основании прогнозируемого уровня инфляции.

«С 2011 года выдано свыше 106 тысяч сертификатов. Размер материнского капитала увеличился в 1,5 раза. Программа нашла отклик у свердловчан, поэтому было принято решение продлить её до 2030 года»,– сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. В правительстве добавили, что число многодетных семей регионе за последние 11 лет выросло в 2,5 раза.

Материнский капитал можно потратить на строительство дома, подключение его к электричеству, водоснабжению и канализации, улучшение своих жилищных условий, оплату образования или лечения, приобретение земельных участков или садовых домов, покупки для детей с инвалидностью, подключение дома к газу.

Напомним, депутаты свердловского законодательного собрания одобрили продление программы регионального материнского капитала до 2030 года. В законопроекте указано, что материнский капитал будет предоставляться только лицам, имеющим гражданство РФ и постоянно проживающим на территории области. Использовать его смогут только лица, постоянно проживающие на территории РФ, при этом они могут переехать в другой субъект.

Анна Капустина