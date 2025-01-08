Экстренное предупреждение объявлено в восьми районах Сахалина из-за циклона

На части территории Сахалинской области из-за продолжающегося циклона объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.

По данным Росгидромета, 9 января над южной частью острова — Анивским, Долинским, Корсаковским, Макаровским и Томаринским районами — пройдет сильный снегопад, ожидается метель. Видимость может снизиться до 500 м и ниже этого значения, порывы ветра достигнут 22–27 м/с. В Холмском и Невельском районах, а также в Южно-Сахалинске скорость ветра на побережьях может достигать 28 м/с. Сохраняется угроза схода лавин.

Спасатели рекомендовали жителям названных районов воздержаться от поездок и оставаться в черте населенных пунктов.