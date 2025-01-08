В Британии более 700 работников подали к McDonald's иск о домогательствах

В Великобритании более 700 бывших и действующих сотрудников McDonald’s подали иск к сети ресторанов быстрого питания, обвинив ее в дискриминации по показателям здоровья, гомофобии, расизме и домогательствах. Об этом сообщила пресс-служба юридической фирмы Leigh Day. Отмечено, что многим из заявителей не исполнилось 19 лет. В исках фигурируют более 450 ресторанов. Юристы намерены добиться выплаты своим клиентам компенсации.

Один из обратившихся к Leigh Day молодых людей заявил, что столкнулся с притеснениями из-за проблем со зрением, а также из-за трудностей, возникших в процессе обучения. Кроме того, он утверждает, что менеджеры McDonald’s проявляли расизм по отношению к коллегам, а некоторые из работников замечены в попытках сексуального домогательства.

На фоне обвинений McDonald’s принес извинения и подчеркнул, что в компании «нет места домогательствам, злоупотреблениям или дискриминации». «Мы расследуем обвинения, и все доказанные нарушения нашего кодекса поведения будут караться самыми суровыми мерами, вплоть до увольнения»,— заявил исполнительный директор McDonald's UK & Ireland Алистер Макроу.

Ранее McDonald’s отменил целевые показатели разнообразия для сотрудников и поставщиков, отметив приверженность инклюзивности.