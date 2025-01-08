Bild: политики из СДПГ выдали российскую «Варшавянку» за немецкую подлодку

Депутат бундестага Кристиан Клинк и кандидат в депутаты от округа Киль Кристина Шуберт, представляющие Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), по ошибке разместили фото российской подводной лодки «Варшавянка» вместо немецкой. На это обратила внимание газета Bild.

Бундесвер объявил о заказе четырех подводных лодок класса U212CD у концерна Thyssenkrupp Marine Systems на более чем €4,7 млрд. Политики из Киля, где расположена штаб-квартира компании, разместили пост в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) с изображением субмарины и отметили, что такое решение бундестага позволит укрепить безопасность страны.

Вместе с этим, журналисты Bild выяснили, что на фото была российская подлодка проекта 636. Кристиан Клинк признал ошибку и позднее в интервью Kieler Nachrichten заявил, что не достаточно внимательно проверил публикацию перед размещением.

«Это решение укрепляет возможности нашего бундесвера по национальной обороне и обороне альянса»,— подчеркнул немецкий политик, добавив, что СДПГ хотела бы, чтобы большая часть оборонных контрактов работала в интересах Германии.