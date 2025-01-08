В США убит многодетный отец из Санкт-Петербурга

В американском городе Чикаго был убит многодетный отец из Санкт-Петербурга. Об этом сказано в публикации «Российской газеты» (РГ). Согласно предварительным данным, 32-летний мужчина мог стать жертвой местных преступных группировок. Обстоятельства убийства устанавливают.

Источник РГ рассказал, что у погибшего было гражданство Киргизии, а в Петербурге проживают его супруга и трое несовершеннолетних детей. В МИД республики подтвердили изданию «Новости Кыргызстана» информацию об убийстве, добавив, что правоохранительные органы США начали расследование.

Супруга погибшего организовала сбор средств для транспортировки тела мужа на родину и проведения похорон. В материале отмечено, что узнавшие о трагедии дети также нуждаются в оказании психологической помощи.