Стрельба произошла на промпредприятии в Германии, погибли два человека

В городе Бад-Фридрихсхалль в Германии накануне произошла стрельба на предприятии, в результате погибли два человека, еще один тяжело ранен. Об этом сообщили представители местной полиции на странице в соцсети X. Газета Bild написала, что ЧП случилось на промышленном предприятии Hnel.

По данным правоохранителей, инцидент был зафиксирован на улице Сименсштрассе примерно в 15:45 по местному времени (17:45 мск). Сообщается, что на территорию завода проник мужчина в маске и открыл огонь. На место происшествия прибыли полицейские, которые проводят расследование и организовали поиск злоумышленника. В операции задействован вертолет.